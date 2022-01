Trattativa in corso per il difensore: servono 8 milioni!

Lo Shalke 04 ha fissato il prezzo per Thiaw, secondo quanto riportato da Daniele Longo, il club tedesco chiede circa 8 milioni di euro per privarsi del classe 2001.

La richiesta è stata ritenuta troppo elevata dalla dirigenza del Milan, al momento quindi resta un’ampia distanza tra le parti. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti, a condizioni differenti la trattativa potrebbe diventare percorribile.

Malick Thiaw

La società rossonera non ha intenzione di sborsare somme di denaro eccessive nel corso della sessione invernale di calciomercato. Oltre al tedesco, in lizza per la retroguardia di Stefano Pioli ci sono anche Estevé e Viti.

Stefano Cori