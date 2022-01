Verso Milan-Juventus, dubbi di formazione per Pioli: i ballottaggi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato degli ultimi dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista della gara di domani sera a San Siro contro la Juventus:

“Romagnoli tornerà in campo dal primo minuto dopo lo stop per il Covid-19, si è allenato tutta la settimana e sta bene. Non dovrebbero esserci particolari novità di formazione con Calabria più di Florenzi, Krunic più di Bakayoko insieme a Tonali e Saelemakers, Diaz e Leao alle spalle di Ibrahimovic”.

Pioli, Rebic

Tra i convocati tornerà anche Ismael Bennacer, come dichiarato anche dallo stesso mister rossonero in conferenza stampa. L’algerino partirà dalla panchina.