Graziani è sicuro: “Il derby di Coppa Italia finirà in questo modo!”

Ciccio Graziani, ospite negli studi di SportMediaset, ha analizzato il momento di forma di Milan ed Inter in vista del derby di Coppa Italia che andrà in scena martedì sera:

“I nerazzurri non riescono a concretizzare più davanti, ma le occasioni le creano. A mio avviso l’Inter sta meglio del Milan, perché almeno crea le premesse per vincere. Ora gira tutto storto, è un momento di difficoltà. Nelle difficoltà, però, sta meglio la squadra di Inzaghi rispetto a quella di Pioli. Il derby? Per me finisce 2-2“