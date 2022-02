La Lazio fa sul serio per Romagnoli: fissato l’incontro!

Non accennano a placarsi le voci su un possibile addio di Alessio Romagnoli al Milan. Il difensore italiano, infatti, è in scadenza di contratto e già diversi club si sono fatti avanti per prendere informazioni e strapparlo a parametro zero ai rossoneri.

L’ultima squadra ed essere piombata sul capitano del Milan è la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Claudio Lotito sarebbe pronto a chiudere quanto prima la trattativa con il giocatore per anticipare la concorrenza.

Romagnoli, Lotito, Lazio

Secondo il quotidiano, il presidente dei biancocelesti, che aveva messo sul piatto già un ingaggio da 3 milioni di euro per il difensore, ha fissato un nuovo incontro con il suo entourage tra 15 giorni per provare a chiudere l’affare.