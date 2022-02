Maifredi incensa il rossonero: “Mancini lo farà giocare titolare!”

L’ex tecnico Luigi Maifredi, ai microfoni di Sky Sport 24, ha speso ottime parole nei confronti del centrocampista rossonero Sandro Tonali.

Queste le sue parole:

“Tonali è un centrocampista completo, a mio avviso può giocare ovunque. Ha potenza, tiro ed una rapidità di gioco in verticale che hanno in pochi. Ero sicuro che avrebbe fatto la fortuna del Milan e anche della Nazionale. Negli spareggi Mondiali per me Mancini lo farà giocare titolare. Io metterei un centrocampo a rombo con Tonali, Jorginho, Barella e Verratti trequartista”.