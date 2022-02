Maldini guarda in casa Real: nel mirino un vecchio pallino!

Quest’estate, con ogni probabilità, Franck Kessie lascerà il Milan e la dirigenza si sta guardando intorno. Nonostante Adli sia già stato preso e Renato Sanches molto vicino, Maldini ha un’ultima idea per il centrocampo: Dani Ceballos.



Lo spagnolo è un vecchio pallino dei dirigenti, che altre volta hanno sondato il terreno per il giocatore.

Maldini Massara Ceballos

Come riporta il quotidiano El Nacional, la questione può essere avvantaggiata da due fattori: Carlo Ancelotti e il contratto. L’allenatore dei Blancos, se dovesse rimanere sulla panchina madrilena, può rivelarsi un aspetto positivo e il fatto che il giocatore sia in scadenza 2023 può “costringere” il Real a cederlo per non perderlo a zero.



Su di lui ci sono anche l’Inter e il Betis Siviglia, quest’ultima, con la quale ha già giocato.



Francesco Scanu