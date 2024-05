Ore decisive per il nuovo allenatore: il Milan resta alla finestra

Passi in avanti per la questione allenatore. Il Milan potrebbe affondare il colpo nelle ultime ore: i tifosi sono in attesa.

Uno degli argomenti più gettonati in casa Milan continua ovviamente ad essere la questione allenatore. La società rossonera, di fatto, prosegue le proprie ricerche per portare sulla panchina rossonera il degno successore di Stefano Pioli. Sono molteplici i profili vagliati dalla proprietà, nella lista c’è anche il nome di Sergio Conceiçao. Il prossimo tecnico del Milan, infatti, potrebbe parlare portoghese. Dopo aver accantonato l’idea Lopetegui, sotto protesta dei propri tifosi, la società lombarda sembra aver puntato i suoi occhi principalmente su Sergio Conceiçao.

Maggiori sviluppi in merito alla tematica allenatore in casa Milan potrebbero arrivare nelle prossime ore, tutto dipenderà proprio da Sergio Conceiçao. Dopo una lunga avventura alla guida del Porto, il tecnico sembra sempre più propenso a dire addio. Sergio Conceiçao starebbe maturando l’idea di andare via dal club portoghese dopo dopo le elezioni vinte per la nuova presidente della società da Villas Boas. Nel corso della campagna per il ruolo di patron del club, Conceiçao si era schierato al fianco di Pinto da Costa. Quindi, dopo la sconfitta dello storico patron, il futuro del tecnico portoghese sembra essere ormai segnato.

Il Milan resta alla finestra: ore decisive per la questione allenatore

Le prossime ore potrebbero essere determinati per il futuro della panchina del Milan. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la questione potrebbe prendere una piega ben definita, dato che in giornata Sergio Conceiçao dovrebbe incontrare la nuova presidente capeggiata da Villas Boas. Il tecnico discutere del suo futuro per capire se ci sono o meno i presupposti di un’eventuale permanenza.

Tuttavia, Villas Boas sembra essere intenzionato ad iniziare il suo mandato da presidente ingaggiando un nuovo allenatore. In tutto questo, il Milan resta alla finestra, pronto a sfruttare l’occasione qualora si presentasse. Il nome di Sergio Conceiçao piace molto al club rossonero, che avrebbe avuto anche il benestare dalla piazza.

Infatti, negli ultimi giorni, il profilo del tecnico portoghese ha scalato le gerarchiche nelle preferenze della dirigenza di via Aldo Rossi, anche grazie al lavoro di Jorge Mendes che spinge per un matrimonio tra il suo assistito e il club lombardo. Si tratta di un allenatore abituato a vincere, e i 10 trofei in 7 anni con il Porto lo dimostrano. Inoltre, Conceiçao vanta anche grande esperienza internazionale e un ottimo valorizzatore di giovani talenti.

Qualora i discorsi con Villas Boas non dovessero andare per il verso giusto, la priorità di Sergio Conceiçao sarebbe il Milan. La stessa società rossonera è pronta a sfruttare l’occasione qualora arrivasse. Il club aspetterà la fine del campionato sia per salutare Pioli che per ufficializzare quello che sarà il nuovo allenatore. Il Milan, di fatto, sta valutando in maniera dettagliata tutte le sue possibili opzioni, senza particolare fretta.