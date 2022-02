Marino: “Cioffi è in debito con la fortuna! Vi dico la mia sull’atteggiamento di Deulofeu”

Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Udinese ha parlato così:

Su Deulofeu:

“Gerard è un professionista esemplare, per noi è un lusso. Il malumore dei calciatori quando vengono sostituiti a me piace, se si manifesta in termini corretti come ha fatto Deulofeu. Non c’è bisogno di stimolarlo, riesce a trovare in se stesso tutto ciò che serve”.

Su Cioffi:

“Cioffi è perfettamente in linea anche se è in credito con la fortuna, perché dopo aver vinto 4-0 con il Cagliari non abbiamo potuto giocare contro la Salernitana. Poi successivamente siamo stati costretti a giocare contro l’Atalanta nonostante i tanti casi Covid. Nonostante tutto, però, possiamo dire di avere un buon margine sulla zona retrocessione nonostante le due partite in meno”.