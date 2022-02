Rinnovo in vista per il gioiello rossonero: i dettagli

Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, il Milan sarebbe pronto a rinnovare il contratto ad un giovane rossonero fino al 2025.

Nasti, rinnovo, Primavera Milan

Si tratta del bomber della Primavera Marco Nasti. Il classe 2003, infatti, ha convinto la dirigenza grazie alle numerose ottime prestazioni ed alle tante reti messe a segno.

Il giovane attaccante, andato a segno anche oggi nel match contro il Torino vinto per 1-0, ha totalizzato finora la bellezza di 10 gol in sole 11 presenze in campionato, ed attualmente è in cima alla classifica dei marcatori della competizione insieme all’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino.