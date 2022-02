Calvario finito: dopo Milan-Spezia, Serra torna ad arbitrare

Il clamoroso errore dell’arbitro Marco Serra è costato al Milan, la vittoria sullo Spezia. Per chi non si ricordasse l’episodio, Rebic viene atterrato vicino all’area di rigore. La palla va verso Messias solo all’interno dell’area. L’arbitro però fischia la punizione per i rossoneri, con Messias che insacca pochi istanti dopo il fischio.

Risultato? Gol non valido e calcio di punizione per il Milan, fra lo sconcerto generale di tutti i presenti. Nel finale poi lo Spezia troverà a sorpresa il gol vittoria, la partita terminerà 1-2 per i liguri.

Serra Milan-Spezia

Dopo la partita, Serra è stato punito per il grave errore, non arbitrando più nessun match. Venendo sempre assegnato al VAR in Serie B (ad esclusione di Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia).

La Gazzetta dello Sport, però riporta che prossimamente a quasi un mese di distanza dall’errore, Serra potrebbe tornare ad arbitrare in Serie B.