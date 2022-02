Un giocatore della Juventus offerto ai rossoneri: trattiva complicata per un motivo!

La finestra di mercato è ormai chiusa da alcune settimane ma, come risaputo, il calciomercato non dorme mai.

Un’indiscrezione di questi ultimi minuti sta facendo sobbalzare i tifosi rossoneri, juventini e non solo. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, un giocatore bianconero si sarebbe offerto alle due maggiori squadre di Milano.

Bernardeschi, Milan, Inter

Si tratta di Federico Bernardeschi, in scadenza a giugno con la Juventus e da tempo in trattativa per il rinnovo con la dirigenza.

Un dialogo che non sembra sbloccarsi, date le differenze di richiesta tra società e giocatore, che si starebbe quindi guardando intorno in cerca di più floride opportunità.

Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio profilo Twitter:

Federico #Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a #Inter e #ACMilan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste. Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5M netti a stagione più premi. La #Juventus a dicembre aveva proposto 3M + bonus per rinnovo — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2022 Alessio Dambra