Milan attento, un top club di Serie A vuole soffiarti Botman!

La Juventus tenta l’inserimento per Sven Botman, il grande obiettivo rossonero per la difesa per questa estate. Un opzione, quella dell’olandese, che i bianconeri prenderebbero in considerazione solo a riguardo di una, eventuale, cessione di De Ligt.

Botman Milan Juventus

Un inserimento che non desta molta preoccupazione nei rossoneri, consapevoli degli ottimi rapporti con la società francese e dall’interesse del giocatore, già reso noto, di vestire la maglia del Milan.



La richiesta da parte del Lille è di 30 milioni di euro. Un prezzo che può essere abbassato con l’inserimento di vari giocatori.



Francesco Scanu