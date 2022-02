Ventura sicuro: “Il Milan non doveva farlo!”

L’ex CT della Nazionale Giampiero Ventura, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della lotta scudetto tra Milan ed Inter. Queste le sue parole:

Salernitana-Milan, Ventura, Scudetto

“Ho visto Salernitana-Milan, una squadra come il Milan non doveva fare quel risultato. Avevano la consapevolezza di dover vincere per forza ed invece hanno perso due punti. Per vincere bisogna avere l’abitudine a farlo, ed arrivare bene e concentrati alle partite che contano. L’Inter ha vinto l’anno scorso ma ha perso Conte, un allenatore abituato a vincere. Simone Inzaghi sta facendo bene ma non è che abbia vinto chissà che in carriera. Il campionato è aperto a qualsiasi soluzione”.