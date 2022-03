Italia, Mancini verso un top club europeo: la notizia spiazza tutti

Dopo il grande flop a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali, il futuro di Mancini in Nazionale è più che mai in bilico.

Il CT azzurro, nonostante la vittoria dell’Europeo, non è riuscito minimamente a soddisfare le attese, non avendo portato l’Italia al Mondiale e non raggiungendo quello che sembrava essere un obiettivo decisamente raggiungibile.

Mancini Italia Psg

In caso di addio agli Azzurri, Mancini avrebbe già delle squadra importanti che sarebbero pronte ad accoglierlo.

Una di questo, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Gianluigi Longari, è il PSG, che sta valutando diversi profili in vista della prossima stagione.

Di seguito il tweet con l’indiscrezione di Longari:

Il #PSG continua le sue valutazioni per il futuro. Tra i profili apprezzati oltre a quello già noti (#Zidane ) emerge anche quello di Roberto #Mancini. Nulla di approfondito, Ct rivolto all’Italia ovviamente ma profilo gradito. — Gianluigi Longari (@Glongari) March 26, 2022

Alessio Dambra