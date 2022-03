Kalulu svela: “L’ho fatto quando ero giovane! Lione? Nessuno può saperlo”

Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Milan-Empoli. Queste le sue parole:

SULLA VITTORIA: “Io mi sento molto bene, spero di continuare cosi. Ora gioco di più, faccio meglio nelle partite, ma non sono sorpreso perché ho lavorato per arrivare qua. Nelle ultime partite ho giocato da titolare, io sono qua per essere pronti per far si che la squadra vinca”.

SULLA SUA CRESCITA AL MILAN: “Nessuno può sapere come sarebbe andata se fossi rimasto a Lione. Adesso sono a Milano e tutto va bene”.

SUL SUO RUOLO: “Quando ero giovane ho giocato molto da centrale, quindi non è un problema, mi sento difensore e gioco dove serve al Mister. Il ruolo di terzino mi aiuta tanto comunque”.

Il difensore francese si è poi fermato anche ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:

SUL GOL: “Un gol da attaccante. Ho visto la palla rimbalzare verso di me e senza pensare troppo sono andato a tirare”.

SULLA COPPIA CON TOMORI: “Parliamo tanto, ci aiutiamo e facciamo il massimo nei duelli e nei contrasti. I numeri con lui sono buoni, speriamo di continuare così”.

SUL CLIMA NEGLI SPOGLIATOI: “Stasera eravamo calmi e contenti. Abbiamo pensato all’Empoli e ora dobbiamo pensare solo al Cagliari”.