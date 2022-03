Maldini fiuta l’affare, c’è fiducia per il giocatore del Liverpool!

Dai paramento zero ai parametro zero. Il Milan lavora per portare dalle parti di Milanello Divock Origi, attaccante del Liverpool in scadenza a giugno nel 2022. Maldini e Massara fiutano il colpo a 0, una caratteristica che aveva “colpito” i rossoneri in negativo con i casi di Donnarumma e Calhanoglu.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan proverà a capire se per il belga si possa davvero accelerare. Il 26enne del Liverpool guadagna 3,5 milioni all’anno, in linea con i parametri rossoneri.



Resta da capire se nel contratto con i Reds sia compresa una clausola che permette di rinnovare automaticamente il contratto al raggiungimento di determinate condizioni, come accaduto con Giroud la scosta estate.



Francesco Scanu