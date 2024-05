Attacco diretto al Milan, il quotidiano ridicolizza il club: coinvolti anche i tifosi

Che attacco al Milan! Il quotidiano non le ha mandata a dire alla dirigenza rossonera ed ai tifosi del Diavolo.

Il finale di stagione del Milan verte attorno ad un pensiero: chi sarà il prossimo allenatore? È ormai chiaro che la panchina non verrà più affidata a Stefano Pioli, arrivato al capolinea con il Diavolo. Infatti sono diversi i rumors che si susseguono negli ultimi giorni, con diversi nomi accostati al Diavolo. Fino a qualche tempo fa Lopetegui era visto come il numero uno sulla lista della dirigenza rossonera, ma lo spagnolo si è ormai promesso al West Ham dopo la contestazione dei tifosi. Tuttavia restano ancora diverse situazione aperte per il prossimo allenatore del Milan.

Anche perché la dirigenza del Diavolo si è fatta trasportare dai propri tifosi, abbandonando proprio Lopetegui. Infatti sembrava essere praticamente tutto fatto per l’arrivo a Milano dell’ex Real Madrid e Siviglia, ma poi tutto è sfumato. In particolare è stato decisivo l’intervento dei tifosi rossoneri e la conseguente contestazione che ha mandato un chiaro messaggio politico alla dirigenza del Milan. Tuttavia questa decisione non è passata inosservata all’estero e soprattutto in Spagna ha raccolto diverse critiche. Marca in particolare ha attaccato il club rossonero senza mezzi termini, quasi ridicolizzando la società ed i tifosi del Diavolo in maniera diretta.

Marca, che attacco al Milan

Lopetegui sembra avere già un piede a Milano, ma le cose sono andate diversamente. Ora l’allenatore spagnolo è ad un passo dalla firma con il West Ham, dopo che i tifosi del Diavolo hanno dimostrato una certa dose di insofferenza. Tuttavia Marca non ha preso bene le modalità di scelta dei rossoneri, attaccando direttamente il Milan per la gestione della trattativa con Lopetegui. Marca elenca i nomi degli allenatori degli ultimi anni, sottolineando come il Diavolo abbia fatto diversi passi indietro rispetto all’era Berlusconi, presa come esempio. Dopodiché lo stesso procedimento è stato effettuato per i calciatori.

Quindi la critica di Marca ha evidenziato come il Milan viva del suo passato, attaccando in particolare la gestione della trattativa con Lopetegui. L’oggetto principale del contendere sarebbe il “ricatto” dei tifosi del Diavolo e la connivenza con cui la dirigenza ha accolto le richieste del propri tifosi. Si legge che, per un club con 7 Champions League, non è normale cedere a questo tipo di richieste, soprattutto con il contratto sul tavolo. In chiusura gli attuali nomi sulla lista del Milan non rappresentano dei profili ideali secondo Marca, che addirittura si sbilancia: “La brutta cosa è che scelta finale sarà sicuramente peggio di Lopetegui”.