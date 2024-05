Milan, salta tutto: andrà in Premier League

Salta tutto per il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico firmerà a brevissimo con la squadra di Premier League.

Il pareggio per 3-3 contro il Genoa ha mostrato ancora una volta la faccia folle del Diavolo. Una follia nata in questo finale di stagione e figlia dello sballottamento emotivo a cui il gruppo rossonero è stato sottoposto. Prima la convinzione di poter essere un fattore in Europa League e poi l’eliminazione per mano della Roma. Aggiungiamoci la sconfitta nel derby Scudetto ed il gioco è fatto. Ora è chiaro che il focus principale del Milan sia quello di guardare alla prossima stagione, partendo dal primo tassello: l’allenatore. Infatti Stefano Pioli è sempre più lontano da Milanello.

Al momento in cima alla lista del Diavolo c’è il nome di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto. Dietro di lui sono in corsa Fonseca come prima alternativa e poi diversi nomi, anche se il sogno di tanti resta Antonio Conte. Inoltre c’è da ricordarsi che, fino ad un paio di settimane fa, Lopetegui era dato in pole position. Poi l’ostruzione dei tifosi del Milan ha fatto scemare il sentiero che legava l’allenatore spagnolo ed i rossoneri, tanto che Lopetegui ha già voltato pagina. Infatti l’ex allenatore di Spagna, Real Madrid e Siviglia ha trovato la sua prossima squadra, come confermato da Fabrizio Romano.

Lopetegui, manca solo la firma

Manca solo la firma sul contratto per Lopetegui: sarà il prossimo allenatore del West Ham. Infatti, come raccontato da Fabrizio Romano, le due parti hanno trovato un accordo per il contratto e Lopetegui andrà a sostituire Moyes sulla panchina degli Hammers. Così termina la telenovela di mercato tra il Milan e Lopetegui, telenovela consumata in un amen. Ora si attende l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando l’allenatore metterà la firma sul suo nuovo contratto. Contratto ancora da definire nei dettagli, siccome Lopetegui aveva lo sguardo rivolto verso Milano fino a dieci giorni fa.

Poi le cose con la sponda rossonera dei Navigli non sono andate per il verso giusto, soprattutto per l’intromissione della tifoseria del Diavolo. Infatti il profilo di Lopetegui non è mai piaciuto al popolo rossonero, così la società ha deciso di cambiare rotta, puntando su Conceiçao per il momento. È bene capire il concetto “per il momento“, dato che le trattative del Milan si prestano a colpi di coda improvvisi. Tant’è che Lopetegui, una volta abbandonato dal Diavolo, ha subito accelerato per l’approdo a Londra. Qua troverà gli Hammers pronti ad accoglierlo: tifosi che hanno seguito lo stesso esempio di quelli del Milan, però senza risultati.