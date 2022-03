Maldini: “Futuro Ibrahimovic? Può succedere la prossima stagione! Vi dico la mia su Kessié”

Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha parlato così prima del match:

Sulle maglie contro la guerra:

“Sono manifestazioni simboliche che per noi hanno un significato enorme. Avere una guerra di questi tempi era imprevedibile”.

Sulla preparazione alla partita:

“Io non parlo così tanto con i ragazzi rispetto a quanto fa l’allenatore. Spetta al mister stemperare un po’ gli animi”.

Sulle parole di Ibra:

“Lui è un vincente ed è giusto che lui dica così. Poi, se dovessimo vincere già quest’anno, non è detto che non possa comunque continuare con noi anche in futuro. Sta pensando a tornare a disposizione, poi vedremo”.

Sul calo nelle ultime due gare:

“Sulla carta le ultime due potevano essere partite facili, ma la verità è che siamo imperfetti, così come lo sono anche le altre squadre. Combatteremo per lo scudetto fino alla fine”.

Su come migliorare la rosa:

“Credo che siamo competitivi in tutti i reparti. In questo momento ci stanno mancando due uomini di grande spessore come Ibra e Kjaer. Per competere ad alti livelli, come abbiamo visto anche dal girone di Champions, dobbiamo migliorare ovunque”.

Su Kessié:

“Credo siano normali le voci su di lui visto che è in scadenza e visto che ancora non abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo. In ogni caso manterremo la linea dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”.