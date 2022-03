Milan, con Ballo-Tourè sarà addio: Maldini guarda in Serie A per il sostituto

Ballo-Touré non ha mai convinto pienamente durante il corso della stagione. Arrivato per far rifiatare Theo Hernández, si è visto farsi superare nelle gerarchie di Stefano Pioli sia da Florenzi che da Kalulu. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello, visti i diversi estimatori in Ligue 1.

Ballo Touré Milan Sostituto

Come riporta Calciomercato.com, per il suo sostituto, l’idea sarebbe quella di prendere un giocatore giovane e italiano. Il profilo ideale è quello di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa, dotato di buone doti tecniche e fisiche. I rossoneri avranno anche un incontro coi rossoblù per capire la fattibilità dell’operazione.

Francesco Scanu