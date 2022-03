Milan, contro l’Empoli è successo per la prima volta in stagione!

La vittoria contro l’Empoli era importantissima: la squadra di Pioli mantiene la vetta della classifica, a cinque lunghezza di distacco dall’Inter che però ha due partite in meno. Ancora una volta il Milan ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare la corsa verso lo scudetto. Contro l’Empoli ha anche raggiunto un particolare obiettivo stagionale, che darà ancora più fiducia al reparto difensivo.

Infatti grazie alla vittoria per 1 a 0, il Milan raggiunge il terzo clean sheet di fila in stagione. Il reparto ora sembra essere più concentrato e concreto che mai.

Se si vorrà arrivare a vincere lo scudetto, sarà fondamentale per il Milan continuare a subire pochissimi gol da qui a fine stagione. La grande crescita di Kalulu, le super prestazioni di Tomori e la sicurezza dettata da Maignan sono tre aspetti fondamentali di cui i rossoneri non possono assolutamente privarsi.

FILIPPO FAGIOLINI