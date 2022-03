Origi-Milan si complica: spunta una clausola a favore del Liverpool!

Origi-Milan è una pista molto calda negli ultimi giorni. L’attaccante belga potrebbe liberarsi a zero dal Liverpool al termine della stagione, con Maldini pronto ad ingaggiarlo.

La dirigenza rossonera però non si può considerare totalmente al sicuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’attuale contratto di Origi è presente una clausola secondo cui il rinnovo scatterebbe al raggiungimento di determinate condizioni legate alle presenze.

Divock Origi, Liverpool

Nel caso in cui dovesse attivarsi questa clausola Origi rinnoverebbe automaticamente per un altro anno. Il Milan sarebbe comunque pronto a trattare con il Liverpool per portare l’attaccante a Milano.

Simone Borghi