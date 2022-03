Spalletti: “Al Milan di Pioli vanno fatti i complimenti al Milan per un motivo!”

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così in merito alla corsa scudetto tra Napoli e Milan. Le parole:

Stefano Pioli

“Abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo dovuto rimettere a posto tante cose. La bravura dei calciatori si è contagiata anche delle qualità di distribuirsi nella staffetta di chi ha giocato. Noi possiamo avere anche l’idea di aver costruito la nostra forza su queste difficoltà. Però poi da un punto di vista delle altre situazioni non so rispondere. Devo fare i complimenti al Milan per il percorso che ha fatto Pioli per arrivare a questi livelli. Sono un club forte”.