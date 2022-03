Superlega, bilancio in rosso per il Milan: che perdite per i rossoneri!

Gli anni di pandemia sono stati economicamente parlando complicatissimi. A conferma di ciò, la rivista Football Money League di Deloitte ha confermato un calo del fatturato complessivo dei 20 principali club europei di due miliardi di euro tra il 2019 e il 2021.

Inoltre i 12 club che nell’aprile del 2021 avevano aderito alla Superlega hanno fatto registrare debiti per oltre 2,5 miliardi di euro. Si passa dagli 800 milioni del 2019/20 fino addirittura al doppio nel 2020/2021.

Milan Bilancio Perdite

Il club che ha perso più di tutti è il Barcellona, con un debito di oltre 578 milioni. Dopo il club spagnolo però troviamo tre club italiani: Inter, Juventus e Milan. Queste tre hanno accumulato rispettivamente debiti di 348, 300 e 291 milioni.

Una nota particolare va anche dedicata alla Roma. Il club dei Friedkin ha infatti un conto in rosso di oltre 390 milioni, superando perfino l’Inter. Non rientra però in questa particolare classifica in quanto non aderente al progetto della Superlega.

FILIPPO FAGIOLINI