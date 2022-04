Adani non ha dubbi: “Contro il Torino la deciderà lui!”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato anche del prossimo scontro del Milan contro il Torino. La partita non è da sottovalutare. Anche l’Inter ha fatto molta fatica contro la squadra di Juric e Pioli non può permettersi di perdere punti fondamentali nella lotta scudetto.

Adani Torino Milan

Queste le sue parole: “L‘idea di gioco del Milan c’è ed è in continuo aggiornamento. Pioli studia e i risultati del Milan, «nella sua seconda carriera» da allenatore ne è la prova. Nella partita contro il Torino ci si gioca tanto. Il Milan ci arriverà con maggiori pressioni, ma mi aspetto una gara ad alti ritmi e qualità.”

Chi deciderà la partita? “Il Milan deve essere bravo a creare gli spazi, gestire le pause e spezzare il ritmo palleggiando. Cosa che all’Inter non è riuscita. Di certo se non fai corre il Torino, poi ti soffoca. Se Leao sarà continuo nei 90 minuti la potrà decidere lui come qualche tempo fa spaccando la gara, inoltre dalla panchina c’è Zlatan, da cui non mi aspetto un’uscita di scena senza scudetto”.

FILIPPO FAGIOLINI