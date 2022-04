Origi si avvicina al Milan? Il Liverpool ha preso una decisione

Il Milan è concentrato sul finale di stagione, con il campionato e la Coppa Italia obiettivi sul quale la squadra di mister Pioli punta. Eppure, parallelamente, la società è a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’obiettivo primario è rafforzare il reparto d’attacco, visto le età avanzate di Ibrahimovic e Giroud. Il nome accostato ai rossoneri è quello di Divock Origi, attaccante che si libererà a parametro zero in estate dal Liverpool e per il quale il Milan pare avere già un accordo.

FOTO: Getty – Adeyemi Salisburgo

Intanto i Reds stanno pensando al sostituto del centravanti belga e secondo il Daily Mail, il prescelto è Karim Adeyemi del Salisburgo. Il 20enne ha un’offerta dal Borussia Dortmund ma il Liverpool proverà ad inserirsi nella trattativa.