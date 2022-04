Asensio sempre più vicino al Milan: spunta la novità sullo spagnolo!

Portare Marco Asensio a Milano sarebbe un’ulteriore dimostrazione di forza da parte della dirigenza rossonera. Nonostante la difficoltà dell’operazione, lo spagnolo ha dato un’apertura alla trattativa. Nella giornata di ieri però c’è stato un cambiamento radicale per la carriera del talento spagnolo.

Asensio Milan Agente

Asensio tramite i canali social ha comunicato la decisione di aver lasciato l’agente Horacio Gaggioli. Passerà sotto la gestione di Jorge Mendes.

Queste le parole con cui ha voluto salutare il suo ormai ‘ex’ agente: “Sei stato una parte fondamentale affinché io abbia potuto realizzare il mio sogno e non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto. Tu fai parte della mia famiglia e quello non cambierà. Grazie mille per esserti unito a me in questo percorso, amico mio“.

Ora tutto potrebbe cambiare: Jorge Mendes è già in contato con il Milan per il rinnovo di Rafael Leao, nonchè per parlare di Renato Sanches. Potrebbe essere proprio l’agente a essere determinante per il futuro della trattativa Asensio.

FILIPPO FAGIOLINI