Brahim Diaz e Messias titolari anche contro il Torino? La decisione di Pioli

Dopo l’amara delusione di lunedì sera a San Siro contro il Cagliari, il Diavolo dovrà subito assestarsi per continuare a lottare per l’obiettivo scudetto.

Oggetto di critica è stata in questi giorni la scelta di Pioli di schierare ancora una volta dal 1′ Brahim Diaz sulla trequarti e Messias come esterno: attese deluse ancora una volta, con lo spagnolo sempre poco decisivo nel corso di questo campionato e il brasiliano che, dopo i primi mesi promettenti, non sta riuscendo più a dire la sua sul terreno di gioco.

Pioli

Il mister ha dunque deciso, come riferito da calciomercato.com, che contro il Torino scenderanno in campo dall’inizio Kessié e Saelemaekers.