Calciomercato, il Milan piomba sulla stella della Juventus!

La politica societaria del Milan è chiara a tutti da anni: non si fanno acquisti faraonici e si fa molta attenzione agli ingaggi. Ciononostante, la crescita rossonera passa anche da questo step. Inoltre, il direttore tecnico, Paolo Maldini, ha spesso affermato che serve una continua qualificazione alla Champions League per avere ricavi più ampi e per comprare top player.

Dybala Milan Mercato

Sul secondo punto, il Corriere dello Sport fa riferimento a un nome che circola da diverso tempo: Paulo Dybala. L’argentino si libererà a zero dalla Juventus e – riporta il quotidiano – i rossoneri sarebbero la sua preferenza italiana. Su di lui ci sarebbero anche Arsenal e Newcastle.

La Joya vorrebbe andare all’estero per provare una nuova esperienza ma chissà che il Milan, e in particolare Maldini, non affondino il colpo per regalare ai tifosi rossoneri un top player che manca da anni.

Francesco Scanu