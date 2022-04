Derby con l’Inter sul mercato: il Milan punta il giocatore del Sassuolo

Il Milan è chiamato a confermare la sua (momentanea) posizione di vantaggio sull’Inter in attesa del recupero tra i nerazzurri e il Bologna ma i rossoneri possono anche contare sul derby di Coppa Italia per spegnere le speranze dei cugini di sollevare un trofeo.

La Gazzetta dello Sport rivela tuttavia che si è già acceso un altro derby, stavolta sul mercato, tra le due compagini milanesi. Entrambe infatti sono a caccia di una punta di peso a cui affidare l’attacco e il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca.

Scamacca Milan Inter

Milan e Inter sono pronte a fare il loro passo verso il Sassuolo per non farsi anticipare dai cugini. In realtà l’arrivo ormai certo di Origi sembra avvantaggiare i nerazzurri ma il mercato sarà pieno di sorprese soprattutto con i proventi assicurati dalla qualificazione in Champions League.