Gli chiedono della cessione societaria: c’è la risposta di Maldini in diretta

Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre partita del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Maldini ha espresso tutto il suo ottimismo in vista della gara di questa sera, che si prospetta combattuta e ricca di emozioni. Queste le sue parole:

Sul match: “Questa partita va affrontata con serenità. sono due squadre che si equivalgono, l’abbiamo visto anche negli altri precedenti in campionato. A livello mentale è una sfida che potrebbe contare tanto in questo finale di stagione, considerando che sia il Milan che l’Inter sono in corsa anche per lo Scudetto. Chi avrà più fame conquisterà la finale”

Sule difficoltà in fase realizzativa: “Il problema del gol non è un problema che abbiamo avuto per l’intero campionato, e quando è successo abbiamo risposto con un’ ottima tenuta difensiva. La cosa più imortante è riuscire a trovare un equilibrio in campo, e noi ci siamo riusciti”.

Sulla cessione della società: “I ragazzi hanno accolto la notizia della possibile vendita con curiosità, ma adesso pensiamo solamente al campionato. La differenza tra vincere non vincere è enorme e molti in in rosa non l’hanno ancora mai provata”.

