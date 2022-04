Fantastico all’Olimpico: lo stanno facendo ora i tifosi del Milan!

Vittoria in rimonta per il Milan contro la Lazio, fondamentale per continuare a rincorrere il sogno Scudetto.

L’1-2 finale di Tonali, che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri, è arrivato in pieno recupero.

Lazio Milan Tonali

Emozione incontenibile non solo per i giocatori e Pioli, ma anche per i tanti tifosi del Milan presenti all’Olimpico.

I festeggiamenti sono proseguiti ben oltre la fine della partita, infatti 15 minuti dopo il fischio finale, con lo stadio ormai vuoto, i tifosi rossoneri hanno continuato a cantare ed esultare.