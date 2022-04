Milan-Bologna, ballottaggio a centrocampo per Pioli: le probabili formazioni

Il Milan, probabilmente, non sperava in una vittoria dell’Inter ieri sera, perché in questo modo i nerazzurri si avvicinano sensibilmente alla lotta per lo scudetto. Il Napoli ha dimostrato di non mollare e i cugini del Diavolo hanno anche una gara in meno. Questa sera, quindi, è vietato sbagliare.

Milan Bologna probabili formazioni

Il Milan dovrebbe schierare la solita difesa davanti a Maignan con: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. A centrocampo Tonali e uno tra Kessie e Bennacer, l’algerino è leggermente in vantaggio. Messias, Diaz e Leao alle spalle di Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao, Giroud

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic