Il Milan ha deciso, a fine stagione si parlerà di rinnovo con tre giocatori

Mancano solo quattro giornate al termine del campionato e per lo scudetto è ancora tutto aperto. I rossoneri, però, ora, sono padroni del loro destino data la sconfitta dell’Inter a Bologna. Il calendario è certamente in favore dei nerazzurri ma in questo caso conta relativamente. Intanto, la dirigenza ha deciso di terminare prima la stagione e poi parlare di rinnovi.

Milan situazione rinnovi

Molto probabilmente verranno rinnovati i contratti di Rafael Leao e Ismael Bennacer, dato che se ne sta parlando da diversi mesi. Inoltre, anche quello di Sandro Tonali non sembrerebbe essere un problema. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.