Il Milan prepara il grande colpo: occhi sulla stella del Lipsia!

Stranamente, al contrario di quanto avvenuto a gennaio, il Milan già si trova al centro di molti rumors di mercato, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Sia perchè la dirigenza sta portando avanti trattative già avviate da tempo, come Botman e Origi, sia perchè nella lista dei desideri milanisti sono presenti nomi di primissimo piano.

Milan Nkunku Lipsia

Tra gli addetti ai lavori si vocifera che la società in trattativa per il Milan (Investcorp), abbia pronti 300 milioni di euro da investire nel mercato estivo, notizia che sta portando molti agenti a offrire molti loro assistiti alla società rossonera.

Il nuovo fondo mira a seguire la stessa linea di mercato tracciata da Elliot, tuttavia concedendo margini finanziari più ampi a Maldini e Massara. Per questo da Madrid arriva la proposta da parte dell’entourge di Isco.

La priorità attualmente è quella di rafforzare le ali: Maldini ha avuto dei colloqui con il Sassuolo per Berardi, ma non è la priorità. Si segue dunque con attenzione Nkunku, mattatore dell’Atalanta con il suo Lipsia in Europa League, il cui cartellino però si aggira sui 60 milioni. Per altro, nella testa della dirigenza rossonera, c’è sempre il nome di Marco Asensio, da tempo nel mirino, chissà che non sia questa la volta buona. E poi c’è la fantasia Sterling…