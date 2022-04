Milan, Yonghong Li chiede un Maxi risarcimento a Elliott: il motivo

Il Milan sta per iniziare una nuova era. La trattativa con Investcorp è ben avviata e le firme per il singing potrebbero arrivare già questa settimana. Discorso un po’ più lungo per il closing, previsto per fine stagione. Tuttavia, nel bel mezzo dell’operazione, è rispuntato l’ex proprietario dei rossoneri, YongHong Li.

Milan Elliott YongHong Lì

Come riportato da Il Sole 24 Ore, l’uomo d’affari cinese avrebbe avviato una causa con istanza di risarcimento per circa 320 milioni di euro verso Elliott, una cifra che corrisponde grossomodo alla plusvalenza che il fondo USA otterrà dalla cessione del club rossonero.

L’ex presidente Lì era sparito dalle cronache dopo aver perso la proprietà del Milan, a causa dell’escussione del pegno su circa 300 milioni di euro di finanziamento da parte dell’investitore americano ed attuale proprietario del club rossonero.



