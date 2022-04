Non solo Ibrahimovic, anche un altro attaccante in dubbio per la Lazio

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo una stagione a singhiozzo con il Milan di Stefano Pioli, risultando meno decisivo in campo di Giroud che ormai si è imposto come titolare. La situazione dello svedese in vista della Lazio è da monitorare ma anche un altro attaccante è in dubbio per la trasferta di Roma.

La Gazzetta dello Sport sostiene che anche Ante Rebic sia in forse per il big match dell’Olimpico. Come lo svedese, anche il croato si è allenato a parte e probabilmente non sarà della partita dall’inizio ma (nel caso) solo a gara in corso.

Rebic Milan Lazio

Per Rebic non si tratta purtroppo di una novità ma solo della continuazione di un periodo davvero negativo che i tifosi rossoneri sperano possa finire presto.