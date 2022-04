Origi sempre più vicino, il Milan preme: l’offerta al giocatore

Il nome di Divock Origi è sempre più insistente. Il giocatore ha da tempo acconsentito al trasferimento in rossonero a parametro zero in estate. Rimangono solamente da decidere le cifre dell’ingaggio e le commissioni per il suo agente, ma la trattativa è ben avviata.

Origi Milan Accordo

Come riporta Alfredo Pedullà, nelle ultime 48 ore si sono intensificati i contatti col suo entourage. L’intesa è di 4 milioni a stagione più bonus, mancano solamente le firme. Sullo sfondo rimane la pista Scamacca, anche se in secondo piano in questo momento.

#Origi–#Milan: contatti anche nelle ultime 48 ore, intesa impostata sui 4 milioni a stagione compresi i bonus, mancano le firme. E #Scamacca resta in orbita #Inter — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 11, 2022