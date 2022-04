Rete annullata a Bennacer: Cesari fa chiarezza sulla decisione dell’arbitro!

L’episodio del gol annullato a Bennacer ha suscitato diverse polemiche da parte dei giocatori in campo. La decisione sul fuorigioco di Kalulu è stata commentata anche da Graziano Cesari, durante il post-partita a Mediaset Infinity, il quale ha provato a dare una sua spiegazione.

Bennacer Kalulu Fuorigioco

Questa la spiegazione dell’ex arbitro:



“Le proteste dell’Inter arrivano per un presunto fallo di mano di Tomori che non c’è. Poi c’è un’altra situazione di gioco con la corsa di Kalulu che va in orizzontale, ma non impedisce ad Handanovic di vedere il pallone, anche se non si muove. Il pallone passa fra i giocatori dell’Inter, non fra quelli del Milan. Ho molti dubbi su questa decisione, è un fuorigioco sicuramente soggettivo e interpretativo“.