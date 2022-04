Calciomercato Milan, c’è l’annuncio sul futuro di Scamacca e Raspadori

A sorpresa, Nicolo Schira ci ha anticipato un’incredibile notizia che potrebbe influenzare non poco il mercato del Milan. I due attaccanti del Sassuolo Scamacca e Raspadori rinnoveranno il proprio contratto con i neroverdi fino al 2026. L’annuncio dovrebbe arrivare presto.

Scamacca Raspadori Sassuolo

Segnale fortissimo della società. I due attaccanti infatti non avevano un contratto in scadenza ma nonostante ciò si è voluti raggiungere questo nuovo accordo.

Il Sassuolo proverà in tutti i modi a blindare i propri gioielli. Una cosa è certa: non verranno fatti sconti. Per far partire questo due giocatori servira una gran somma di denaro.

La richiesta per Scamacca è di 40-45 milioni. Per Raspadori invece serviranno almeno 30 milioni.

FILIPPO FAGIOLINI