Tonali: “C’è tanta amarezza”, poi si sbilancia sullo scudetto

Sandro Tonali, ai microfoni di DAZN, ha analizzato il pareggio contro il Torino, il secondo consecutivo dopo quello in casa con il Bologna. Queste le sue parole:

Tonali Milan Torino

SULLA GARA – “C’è tanta amarezza per stasera perché arriviamo da un altro 0-0. Si accumulano le delusioni e dobbiamo cercare di mettere da parte queste due partite. Non è facile perché arrivati a questo punto del campionato e della stagione, avere due partite fondamentali e non sfruttarle è un peccato“.

SUL POSSIBILE CONTRACCOLPO – “Secondo me non è un problema di classifica. Bisogna lavorare partita per partita. Tre punti oggi ti cambiavano tanto. Dobbiamo cercare di azzerare tutto questo che da una parte può essere difficile, dall’altra ci può dare un passo avanti. Dopo la prestazione di oggi ci manca solo il gol“.

SULLA PALLA AVUTA – “Volevo calciare subito di destro. Poi ho cambiato idea. Col destro era più difficile ma allo stesso tempo ero più sicuro, alla fine ho cambiato idea e il portiere è riuscito a spostarsi“.

SULLA QUESTIONE MENTALE – “Non lo so se è una questione mentale. Siamo ancora lì in alto. Poi se la prossima partita sarà una vittoria cambieranno le vostre domande e cambieranno le mie risposte. Ogni settimana diremo qualcosa di diverso”.

SUL PALLONE PIÙ PESANTE CON LO STADIO PIENO – “Da parte mia credo di no. È bello giocare così, col pubblico pieno, anche con i nostri tifosi in trasferta. Dobbiamo fargli tornare il sorriso”.

SULLO SCUDETTO – “Se ci crediamo ancora? Sempre!