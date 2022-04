Tonali: “È stato come giocare a San Siro! Siamo primi per un motivo”

Dopo aver deciso la partita contro la Lazio negli ultimi minuti, Sandro Tonali ha parlato così ai microfoni di Dazn:

“Il gol è stata un’emozione bella che ci ha portato questo risultato così sudato perché siamo partiti male. Sentire i nostri tifosi così forte è stato folle, li ringraziamo tanto perché è stato come giocare a San Siro. Non dimenticherò mai queste sensazioni, segnare con il Milan è sempre un’emozione unica“

Tonali Lazio Milan

“Scorie del derby ad inizio partita? Non lo so, abbiamo avuto la forza di reagire e siamo riusciti a creare tanto senza trovare il gol, poi siamo riusciti a chiudere questo assalto con la vittoria. Ibrahimovic? Voleva più palle in verticale e in mezzo. Dobbiamo sfruttarlo di più, infatti stasera una sua ‘torre’ ci ha permesso di vincere. Scudetto? Dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. Siamo davanti perché siamo umili e non ascoltiamo niente e nessuno”.