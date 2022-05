Ancelotti Jr rivela il suo sogno: c’entra il Milan!

Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera alla vigilia della finale di Champions League, che vedrà sfidarsi il Real Madrid e il Liverpool. L’attuale vice-allenatore del Real Madrid, in possesso del patentino da allenatore UEFA Pro, ha rivelato un suo sogno nel cassetto: quello di imitare il padre e sedere un giorno sulla panchina del Milan.

“Mi piacerebbe allenare il Milan, la mia squadra del cuore da quando mio padre l’allenava. Ho frequentato il settore giovanile fino alla Primavera e poi sono andato in prestito in Serie D, dove ho smesso: non avevo abbastanza talento da professionista, già allora mi piaceva allenare”.

E poi un commento su quando inizierà la sua carriera da tecnico a tutti gli effetti: “Quando mio padre smetterà. Ha detto che dopo il Real Madrid potrebbe finire. Abbiamo un contratto di altri due anni. Dipenderà molto da quanto durerà questa avventura: per ora ce la godiamo“.