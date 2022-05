Ultime partite in rossonero, il Milan ha già deciso: sarà mandato via a fine stagione

Il Milan è impegnato totalmente in questo finale di stagione che potrebbe riportare lo scudetto in rossonero. Intanto la dirigenza è attenta alle dinamiche di calciomercato, con Maldini e Massara che stanno già pensando alla squadra della prossima stagione.

Non faranno parte della rosa Romagnoli e Kessié, che non hanno rinnovato il contratto in scadenza tra un mese. Ma anche un altro calciatore dirà addio al Milan in estate.

FOTO: Getty – Tiemouè Bakayoko Milan

Si tratta di Timoue Bakayoko. Il centrocampista francese non scende in campo da 14 patite, il suo futuro è segnato: l’ex Napoli tornerà al Chelsea al termine della stagione.