Cassano a sorpresa: l’ha detto su Milan-Fiorentina!

Antonio Cassano, ospite alla Bobo Tv, ha analizzato così il match vinto dal Milan contro la Fiorentina grazie alla rete di Rafael Leao nel finale:

“La partita non mi è piaciuta. Mi aspettavo di più dal Milan davanti a tutte quelle persone. Bene la Fiorentina nel primo tempo, nel secondo tempo se Terracciano non sbaglia la partita finisce in parità. Si vedeva che i rossoneri avevano la pressione di vincere, però non sono d’accordo con Ventola quando diceva che meritavano di portare a casa i 3 punti”.

Poi continua:

Cassano, Milan-Fiorentina, Scudetto

“Adesso mancano tre partite alla fine e l’unica squadra che gli può rompere i co****ni è il Verona, perché non guardano in faccia nessuno. L’Atalanta in questo momento fa fatica. Il Milan è meno bello di qualche periodo fa, anche a Roma potevano perderla, però per quello che sta facendo bisogna alzarsi e applaudirlo, è meritatamente primo in classifica”.