Cassano non ha dubbi: “Scudetto? Dopo quella partita non c’è stata storia!”

Intervenuto, come di consueto, ai microfoni della BoboTV, Antonio Cassano questa volta è tornato a parlare della lotta scudetto, esprimendo il suo personalissimo parere sulla questione.

“Dopo Bologna avevo detto che il campionato era finito e che l’Inter aveva fatto harakiri. Da lì in poi, non c’è stata più partita. Il Milan poteva perdere qualche punto e invece è squadra: la fortuna aiuta chi se lo merita. Il Sassuolo sta facendo un po’ di partite alla carlona… Come fa a vincere? Non scherziamo. Se l’Inter perde lo Scudetto, ha comunque vinto due Coppe e ha fatto il calcio più bello: forse parlare di fallimento è una parola grossa. Sicuramente do un voto alto all’Inter, una stagione da 7. Il Milan è meno forte dell’Inter, i nerazzurri si devono mangiare le mani. Merito del Milan, certo, ma un po’ di demeriti dell’Inter ci sono“.