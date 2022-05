Cessione Milan, c’è stata la svolta nelle ultime ore! La situazione

I rossoneri sono concentrati sul match del Bentegodi con l’obiettivo di ritornare al primo posto, dopo il successo dell’Inter di ieri pomeriggio contro l’Empoli. Tuttavia, da quasi un mese il Milan sta giocando anche una partita fuori dal campo, quella della cessione societaria, dalla quale arrivano novità.

Milan Elliott Redbird

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il fondo americano RedBird avrebbe sorpassato InvestCorp per l’acquisizione del club. A livello di offerta economica, quella del fondo arabo con sede in Bahrain sarebbe superiore: 1 miliardo e 180 milioni contro il miliardo presentato dagli americani.

Ciononostante gli argomenti di RedBird sarebbero più convincenti a Elliott. Inoltre, le modalità con le quale InvestCorp sta pensando di presentare l’offerta (bond e fusioni circolate) non farebbero impazzire gli attuali proprietari rossoneri.

Va ricordato infine che l‘esclusiva sulla trattativa con il fondo arabo è scaduta e non è stata rinnovata. Elliott è stato chiaro: vuole lasciare il Milan nelle mani migliori in futuro.