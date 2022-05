Milan, quale futuro per Ibrahimovic? Svelata la volontà del giocatore

Zlatan Ibrahimovic si è operato al ginocchio sinistro. Questa la notizia di poche ore fa, con il Milan che, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato i tempi di recupero: circa 7-8 mesi. Il 2022 calcistico dello svedese potrebbe essere già finito. Alla soglia dei 41 anni viene spontaneo chiedersi se questo non rappresenti la parola fine nella superba carriera del centravanti rossonero.

Ibrahimovic Milan Rinnovo

Gianluca Di Marzio a Sky però chiude a questa possibilità: l’intervento dell’attaccante era già in programma da diverso tempo e attualmente la volontà di Ibrahimovic è quella di continuare. Molto dipenderà dalle valutazioni che lo stesso giocatore farà sul proprio fisico tra 5-6 mesi.

Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, lo svedese potrebbe decidere di accettare un prolungamento al minimo vista la situazione. In caso di mancato accordo infatti, oltre il 30 giugno (data della scadenza dell’attuale contratto) il giocatore non potrebbe curarsi a Milanello per motivi assicurativi.