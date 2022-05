Vantaggio Milan, Nesta e Maldini non contengono l’emozione: succede in tribuna! (FOTO)

Il Milan è in vantaggio grazie al gol di Rafael Leao, che fulmina la difesa atalantina, buca Musso e sigla il gol dell’1-0.

San Siro, come prevedibile, è esploso di gioia al momento del gol e anche la dirigenza rossonera non si è trattenuta nei festeggiamenti.

Dopo la rete del portoghese, infatti, le immagini di DAZN hanno colto l’esultanza sfrenata di un, solitamente pacato, Paolo Maldini e di Alessandro Nesta.

I due ex giocatori rossoneri sono balzati in piedi al momento del gol ed hanno esultato da veri e propri tifosi una marcatura che per ora si rivela importantissima in chiave Scudetto.