Kessie al Barcellona può saltare? Notizia a sorpresa dalla Spagna!

Rallentamento improvviso in casa Barcellona sul mercato in entrata. I blaugrana hanno già ingaggiato due giocatori per questa sessione di mercato. I nomi sono risaputi: Franck Kessie e Andreas Christensen, entrambi in scadenza rispettivamente con Milan e Chelsea, ma nessuno dei due è stato ancora ufficializzato.

Come riporta Sport, quotidiano spagnolo, l’attuale situazione economica del Barça sta ostacolando questi due trasferimenti a parametro zero. Nell’agenda del Barcellona c’è anche il rinnovo di Sergi Roberto, ma anche quest’operazione risulta bloccata.

Franck Kessie of AC Milan (Photo via GettyImages)

In Spagna si parla molto anche della trattativa che porterebbe Robert Lewandoski in Catalogna. Stando alla situazione attuale i blaugrana potrebbero trattare con l’attaccante polacco, ma farebbero molta fatica a pagare il Bayern Monaco. Intanto il giocatore ha appena annunciato di voler lasciare il club tedesco.

Se la lega iniziasse oggi il Barcellona non potrebbe ufficializzare Kessie, Christensen e il rinnovo di Sergi Roberto. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime settimane, nel mentre gli spagnoli dovranno trovare un modo per fare cassa.